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Путин одобрил создание государственных юридических бюро для помощи россиянам
Фото: Администрация президента РФ

Путин одобрил создание государственных юридических бюро для помощи россиянам

Анастасия Прохорова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания государственных юридических бюро для оказания бесплатной помощи россиянам. С таким предложением выступил глава Минюста Константин Чуйченко на совещании президента с правительством.

— Предлагаю подготовить изменения в федеральное законодательство, предусмотреть (в них) обязательное создание государственных юридических бюро во всех регионах в качестве основного участника и координатора системы бесплатной юридической помощи, — цитирует Чуйченко РИА Новости.

По словам министра, необходимо создать правовые основания для формирования реестров граждан, которые имеют право на получение данной помощи.

— Хорошо. Давайте так и сделаем, так и нужно сделать, с тем чтобы на основе того опыта, который сложился за предыдущие годы, принять решения, которые создали бы реальные возможности для людей пользоваться этим видом помощи со стороны государства, — ответил на предложение главы Минюста президент.

Путин добавил, что в современном мире очень важно, чтобы гражданам была доступна помощь специалистов.

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