Путин одобрил создание государственных юридических бюро для помощи россиянам

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания государственных юридических бюро для оказания бесплатной помощи россиянам. С таким предложением выступил глава Минюста Константин Чуйченко на совещании президента с правительством.

— Предлагаю подготовить изменения в федеральное законодательство, предусмотреть (в них) обязательное создание государственных юридических бюро во всех регионах в качестве основного участника и координатора системы бесплатной юридической помощи, — цитирует Чуйченко РИА Новости.

По словам министра, необходимо создать правовые основания для формирования реестров граждан, которые имеют право на получение данной помощи.

— Хорошо. Давайте так и сделаем, так и нужно сделать, с тем чтобы на основе того опыта, который сложился за предыдущие годы, принять решения, которые создали бы реальные возможности для людей пользоваться этим видом помощи со стороны государства, — ответил на предложение главы Минюста президент.

Путин добавил, что в современном мире очень важно, чтобы гражданам была доступна помощь специалистов.

Читайте также: Байден заявил о желании создать с Путиным международную систему безопасности