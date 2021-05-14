Юристы объяснили, когда можно оспорить завещание

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Завещание как одностороннюю сделку можно оспорить в судебном заседании по ряду оснований, рассказали специалисты в области права.

Как отметил управляющий партнер КА «Марк Лабеон» Игорь Кобзарев, срок исковой давности для оспоримых завещаний составляет год, для ничтожных (оформленных с нарушениями требований гражданского права) — три года. Оспорить завещание можно пытаться с момента смерти его составителя, рассказал управляющий партнер юридической компании Feeviser Михаил Паюшин.

Суд может признать завещание недействительным по иску того, чьи права и интересы нарушены данным волеизъявлением, указал управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов. В частности, речь может идти о ситуациях, когда законные представители не дали согласие на составление завещания лицом в возрасте от 14 до 18 лет, либо если завещание составлено в отношении недостойных наследников.

Также суд может отменить завещание, если в нем не учтены наследники, которым полагается обязательная доля в наследстве, а также если документ был составлен недееспособным лицом или является поддельным.

Кроме этого основанием для отмены завещания являются случаи, когда у завещателя есть заболевания, в результате которых он не мог отдавать отчет своим действиям и не осознавал правовых последствий оформления завещания, сообщает РИА Новости.

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