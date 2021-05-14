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Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 мая

Татьяна Плотникова

Город

В пятницу, 14 мая, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона, а во второй половине дня — ложбина циклона с юга. Не исключены кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса тепла, в Подмосковье возможно от 17 до 22 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью пять-десять метров в секунду, в случае грозы вероятны порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода сохранится в Уральском и Приволжском федеральных округах в ближайшие дни, а с 18 мая распространится и на Центральный федеральный округ.

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