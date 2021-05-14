Хирург Демуров объяснил, какие синяки указывают на наличие серьезных заболеваний

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Врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров объяснил, какие синяки могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.

По словам специалиста, синяки могут появляться на теле по нескольким причинам. Они могут стать результатом бытовой травмы или ушиба: кровь выходит из сосуда и попадает под кожу, образовывая синие пятна. Такие синяки как, правило, проходят сами, если гематома небольшая.

— Если это небольшой поверхностный синяк, он либо самостоятельно пройдет дней через 10–15, либо на фоне приема локальных гепариносодержащих препаратов пройдет быстрее. Если это большой синяк, большая гематома с большим объемом крови, может быть, требуется консультация хирурга, чтобы понаблюдать, что она рассасывается, а не нагнаивается, — объяснил Демуров в интервью радио Sputnik.

Хирург добавил, что прием кроворазжижающих препаратов увеличивает риск появления на теле синяков. На фоне антикоагулянтной терапии даже незначительные ушибы могут образовывать на коже большие гематомы. Так происходит из-за действия препаратов. Они разжижают кровь и уменьшают ее свертываемость, в результате этого время кровотечения увеличивается. По словам Демурова, синяки не являются показанием для прекращения приема кроверазжижающих препаратов. Но если у вас появляются длительные кровотечения, стоит обратиться к врачу: только он решает, когда следует отменить препарат.

Синяки могут быть одним из проявлений варикоза, однако природа появления таких гематом совсем другая. Синяки, состоящие из мелких сосудистых образований, указывают на расстройство свертывающей системы крови. Демуров отметил, что варикозное расширение вен необходимо лечить. Стоит обратиться за консультацией к флебологу и провести ультразвуковое обследование. Необходимо разобраться, является ли синяк простым косметическим дефектом или верхушкой более серьезных заболеваний, которые при отсутствии лечения могут привести к тромбообразованию, сообщает РИА Новости.

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