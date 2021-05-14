Специалистов столичных библиотек обучат управлять волонтерскими командами
Ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил специальную программу для сотрудников библиотек, которая обучит их управлять волонтерскими командами.
Курс называется «Пять ключей», его слушатели узнают принципы создания волонтерского корпуса, а также основы развития добровольчества в библиотечном деле.
— Наша программа «Пять ключей» познакомит специалистов библиотек с видами и принципами волонтерства и поможет им вовлечь добровольцев в практическую деятельность книжных залов. Также все желающие могут присоединиться к команде волонтеров библиотек столицы, — сказал директор «Мосволонтера» Дмитрий Покровский.
Уточняется, что слушателями курса станут около 50 специалистов из библиотек Юго-Восточного округа столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Стать волонтером в библиотеке может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте «Мосволонтера».
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