Специалистов столичных библиотек обучат управлять волонтерскими командами

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Ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил специальную программу для сотрудников библиотек, которая обучит их управлять волонтерскими командами.

Курс называется «Пять ключей», его слушатели узнают принципы создания волонтерского корпуса, а также основы развития добровольчества в библиотечном деле.

— Наша программа «Пять ключей» познакомит специалистов библиотек с видами и принципами волонтерства и поможет им вовлечь добровольцев в практическую деятельность книжных залов. Также все желающие могут присоединиться к команде волонтеров библиотек столицы, — сказал директор «Мосволонтера» Дмитрий Покровский.

Уточняется, что слушателями курса станут около 50 специалистов из библиотек Юго-Восточного округа столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стать волонтером в библиотеке может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте «Мосволонтера».

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