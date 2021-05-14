Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Специалистов столичных библиотек обучат управлять волонтерскими командами
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалистов столичных библиотек обучат управлять волонтерскими командами

Илья Ашуров

Город

Ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил специальную программу для сотрудников библиотек, которая обучит их управлять волонтерскими командами.

Курс называется «Пять ключей», его слушатели узнают принципы создания волонтерского корпуса, а также основы развития добровольчества в библиотечном деле.

— Наша программа «Пять ключей» познакомит специалистов библиотек с видами и принципами волонтерства и поможет им вовлечь добровольцев в практическую деятельность книжных залов. Также все желающие могут присоединиться к команде волонтеров библиотек столицы, — сказал директор «Мосволонтера» Дмитрий Покровский.

Уточняется, что слушателями курса станут около 50 специалистов из библиотек Юго-Восточного округа столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стать волонтером в библиотеке может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте «Мосволонтера».

Читайте также: Волонтеры выпустили на свободу 20 летучих мышей в Серебряном Бору

«Мосволонтер»библиотекаволонтеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Все мнения
О проекте