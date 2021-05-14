Нутрициолог Мирошников перечислил снижающие давление продукты

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Нутрициолог Александр Мирошников рассказал, какие продукты могут оказаться полезными при гипертонии.

По словам специалиста одним из таких продуктов являются яблоки. Они содержат пектин — это вещество благотворно влияет на работу пищеварительного тракта, помогает снизить уровень холестерина и артериального давления. Мирошников советует съедать 1–2 яблока в день для профилактики гипертонии.

Кроме того, пектин содержится и в свекле. В этом продукте также имеется оксид азота, который расширяет сосуды.

Полезной при гипертонии может оказаться и курага. В ней содержится калий, который способствует регулированию работы сердечной мышцы и расширению сосудов.

Также сельдь богата жирными кислотами омега-3, она благоприятно воздействует на уровень давления. Однако специалисты все же не советуют есть в периоды повышения давления даже слабосоленую сельдь.

Мирошников посоветовал больным гипертонией употреблять в пищу бобовые и нут. Они содержат растительный белок. Соль можно заменить сухой измельченной морской капустой, передает слова врача «Российская газета».

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