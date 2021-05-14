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Нутрициолог Мирошников перечислил снижающие давление продукты
Фото: pixabay.com

Нутрициолог Мирошников перечислил снижающие давление продукты

Евгения Владимирова

Здоровье

Нутрициолог Александр Мирошников рассказал, какие продукты могут оказаться полезными при гипертонии.

По словам специалиста одним из таких продуктов являются яблоки. Они содержат пектин — это вещество благотворно влияет на работу пищеварительного тракта, помогает снизить уровень холестерина и артериального давления. Мирошников советует съедать 1–2 яблока в день для профилактики гипертонии.

Кроме того, пектин содержится и в свекле. В этом продукте также имеется оксид азота, который расширяет сосуды.

Полезной при гипертонии может оказаться и курага. В ней содержится калий, который способствует регулированию работы сердечной мышцы и расширению сосудов.

Также сельдь богата жирными кислотами омега-3, она благоприятно воздействует на уровень давления. Однако специалисты все же не советуют есть в периоды повышения давления даже слабосоленую сельдь.

Мирошников посоветовал больным гипертонией употреблять в пищу бобовые и нут. Они содержат растительный белок. Соль можно заменить сухой измельченной морской капустой, передает слова врача «Российская газета».

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гипертонияартериальное давлениездоровье
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