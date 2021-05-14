Модельер рассказал, как оставаться стильным в дождливую погоду летом

Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют дождливую погоду на ближайшие дни. Однако современные технологии позволяют не бояться луж и дождя. Как можно модно выглядеть в такую непогоду, рассказал дизайнер, модельер Вадим Мерлис. По его мнению, главное выбирать яркие цвета.

— Весенняя дождливая погода отличается от осенней. Она поднимает настроение. Хочется любить, привлекать, быть похожим на павлина в брачный период. Поэтому в первую очередь нужно носить яркие цвета, — подчеркнул специалист.

При этом он подчеркнул, что от влаги будут спасать синтетические современные материалы или специальные пропитки. Первые – это ультрасовременная обработка, позволяющая носить яркие цвета, принты. Как пояснил дизайнер, в настоящее время в моде стиль, который называется Street Style.

Он также рекомендовал выбирать летом, даже дождливым, яркую обувь, отмечает «Радио 1». Например, дизайне предложил купить цветные кроссы. К ним можно прикрепить какие-нибудь аксессуары.

— Это должно быть что-то прикольное: смешные мордочки, персонажи из компьютерных игр, аниме, сердечки, ягодки и так далее. Кроме того, сейчас есть очень модные, стильные синтетические кроссовки, как будто их распечатали на 3D- принтере, — добавил Вадим Мерлис.

А тем, кто работает в компании с дресс-кодом, он посоветовал взять с собой рюкзак с туфлями или чем-то более формальным. Помимо этого, эксперт предложил эластичные галоши, надевающиеся как носки, либо застегивающиеся на молнию.

Еще одним трендом лета станут разноцветные плащи, с которыми можно использовать зонты с яркими принтами.

Читайте также: Хромченко назвала модные в этом сезоне оттенки оранжевого