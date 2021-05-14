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Политех пригласил горожан на цикл лекций «Почему мы боимся инноваций?»
Фото: Анна Быкова

Политех пригласил горожан на цикл лекций «Почему мы боимся инноваций?»

Ольга Маркова

Культура

Политехнический музей 15 мая примет участие в акции «Ночь музеев». Музей приглашает москвичей в Цифровое деловое пространство, где пройдет цикл лекций «Почему мы боимся инноваций».

Первая лекция будет посвящена ГМО. О том, как создаются генно-модифицированные растения, в чем их риски и польза, и каково на самом деле преимущество натуральной еды, посетителям расскажет кандидат биологических наук Мария Логачева.

Руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям ПАО «МегаФон» Александр Осипов поделится знаниями о киберугрозах.

А о радиации и страхах, связанных с ней, поведает кандидат технических наук Андрей Уваров.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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