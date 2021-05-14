Ученые оценили возможность космической войны между Россией, Китаем и США

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Американские ученые и эксперты оценили возможность возникновения космической войны между Россией, Китаем и США.

Сотрудник Университета Северной Каролины Марк Губруд заявил, что некое подобие войны в космосе «уже происходит». Мировые державы пользуются системами глушения спутниковой связи и лазерного ослепления спутников для фотосъемки. Известны случаи зондирования систем на предмет их возможного взлома. Подобное вмешательство случается довольно часто и может привести к «обострению конфликта», считает Губруд.

— Риск резкой эскалации становится серьезной угрозой для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами почти наверняка будут США, Россия и Китай, — отметил ученый.

Специалист предположил, что стороны в достаточной степени осознают, насколько это опасно, поэтому конфликт по-прежнему не случился.

Профессор из военно-морского колледжа Ньюпорта Джоан Джонсон-Фриз рассказала о том, что в США есть сторонники идеи о наращивании космического вооружения. По ее словам, дальнейшее развитие планов по ведению войны в космосе неизбежно.

— Я считаю, что без помощи «космической дипломатии» существует явная опасность того, что пророчество о войне исполнится, — рассказала Джонсон-Фриз в интервью порталу Space.com.

Но есть и те, кто в неизбежность космической войны не верит. Профессор Венди Уитман Кобб из Школы перспективных исследований авиации и космонавтики ВВС США заявила, что аналитики твердят о грядущих космических столкновениях еще с 1960-х.

— Чтобы вывести из строя спутник, через который проходят финансовые транзакции и ключевые коммуникации, достаточно одного фрагмента космического мусора. Неисправный спутник может привести к тяжелым экономическим последствиям не только в одной стране, — подчеркнула эксперт.

Кобб отметила, что мировые державы понимают опасность этого конфликта и потому не вступают в него, передает слова специалиста агентство РИА Новости.

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