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Демаркировку нанесенной к параду Победы дорожной разметки завершили в Москве
Фото: Городское хозяйство Москвы

Демаркировку нанесенной к параду Победы дорожной разметки завершили в Москве

Анастасия Колоскова

Город

Городские коммунальные службы завершили демаркировку специальной дорожной разметки, нанесенной к параду Победы. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Желтые линии удалили на участке Тверской улицы — от Пушкинской площади до Моховой улицы, на Манежной площади и Васильевском спуске. Работы выполняются с помощью спецтехники с водоструйным демаркировщиком, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что краску и разметочные материалы с проезжей части удаляют при помощи воды, которая подается под большим давлением, и вакуумного оборудования.

Ранее коммунальщики ликвидировали последствия ураганного ветра в Москве.

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