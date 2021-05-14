Демаркировку нанесенной к параду Победы дорожной разметки завершили в Москве
Городские коммунальные службы завершили демаркировку специальной дорожной разметки, нанесенной к параду Победы. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Желтые линии удалили на участке Тверской улицы — от Пушкинской площади до Моховой улицы, на Манежной площади и Васильевском спуске. Работы выполняются с помощью спецтехники с водоструйным демаркировщиком, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что краску и разметочные материалы с проезжей части удаляют при помощи воды, которая подается под большим давлением, и вакуумного оборудования.
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