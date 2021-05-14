Врач назвала главную ошибку людей, сидящих на диетах

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Чтобы не потерять вместе с лишним весом собственное здоровье, худеющим людям нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. Об этом предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Ранее австралийский диетолог Лиэнн Уорд назвала несколько простых правил для эффективного избавления от лишнего «груза» без особых усилий. По ее словам, нужно составлять рацион так, чтобы одна его половина была наполнена овощами и фруктами, а другая делилась на белковую и углеводную пищу. Помимо этого, зарубежный эксперт напомнила, что многие алкогольные напитки достаточно калорийны, а также о вреде переедания.

В свою очередь Анжелика Дюваль уверена, что даже к этим перечисленным простым советам нужно относиться с осторожностью. Как подчеркнула отечественный диетолог, одна из самых распространенных ошибок людей, придерживающихся диет, — резкое и жесткое ограничение приема пищи. Такой режим может привести к образованию различных проблем со здоровьем. Например, могут случаться перепады давления, приступы вялости, снизится иммунитет.

— Жировые клетки, которые откладываются в теле человека, содержат не только жир, но и большое количество токсинов — ядов, — подчеркнула Анжелика Дюваль.

Как она объяснила, при резком похудении за счет питания расщепляющийся жир выделяет токсины, которые попадают в кровь. В результате процесс похудения является «неким отравлением», считает эксперт. По ее словам, если игнорировать систему помощи кишечнику, печени, то отравление приводит к потере веса, но при этом отвисает кожа, появляются прыщи, вялость. Помимо этого, могут обостриться хронические заболевания, отмечает Nation News. Диетолог подчеркнула, что похудение всегда должно сопровождаться приемом специально подобранных БАДов, трав, которые усиливают возможности организма к самоочищению.

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