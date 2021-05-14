Обучающий проект «Бизнес на творчестве 50+» запустили для москвичей старшего поколения

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера»

Жителям столицы старшего поколения помогут превратить хобби в источник дохода. Для этого московская служба занятости запустила обучающий проект «Бизнес на творчестве 50+». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Евгений Стружак.

Он уточнил, что проект разработали совместно с онлайн-платформой по продаже товаров ручной работы «Ярмарка мастеров». Это трехнедельная обучающая программа, разделенная на шесть модулей. Они также включают уроки по продвижению продукции. Обучение стартует с 18 мая.

— Кураторы центра «Моя карьера» помогут разобраться в юридических тонкостях оформления самозанятости и рассчитать финансовую модель своего проекта, — отметил Евгений Стружак.

Для участников проекта организуют онлайн-выставку на «Ярмарке мастеров». Посетители платформы будут голосовать за понравившийся проект. Победитель сможет в течение года бесплатно размещать свои товары на сайте.

Ранее сообщалось, что специалистов столичных библиотек обучат управлять волонтерскими командами.

Читайте также: Стали известны победители архитектурного конкурса для школьников и студентов «МАФ!in»