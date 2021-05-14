Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Обучающий проект «Бизнес на творчестве 50+» запустили для москвичей старшего поколения
Фото: пресс-служба центра «Моя карьера»

Обучающий проект «Бизнес на творчестве 50+» запустили для москвичей старшего поколения

Юлия Павлушова

Город

Жителям столицы старшего поколения помогут превратить хобби в источник дохода. Для этого московская служба занятости запустила обучающий проект «Бизнес на творчестве 50+». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Евгений Стружак.

Он уточнил, что проект разработали совместно с онлайн-платформой по продаже товаров ручной работы «Ярмарка мастеров». Это трехнедельная обучающая программа, разделенная на шесть модулей. Они также включают уроки по продвижению продукции. Обучение стартует с 18 мая.

— Кураторы центра «Моя карьера» помогут разобраться в юридических тонкостях оформления самозанятости и рассчитать финансовую модель своего проекта, — отметил Евгений Стружак.

Для участников проекта организуют онлайн-выставку на «Ярмарке мастеров». Посетители платформы будут голосовать за понравившийся проект. Победитель сможет в течение года бесплатно размещать свои товары на сайте.

Ранее сообщалось, что специалистов столичных библиотек обучат управлять волонтерскими командами.

Читайте также: Стали известны победители архитектурного конкурса для школьников и студентов «МАФ!in»

обучение«Моя карьера»карьера
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Все мнения
О проекте