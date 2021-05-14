Юрист объяснила, как при заключении брака обезопасить себя от долгов партнера

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Адвокат, член Ассоциации юристов России Виктория Шакина рассказала, как при заключении брака обезопасить себя от долгов партнера. Так, по словам юриста, для этого необходимо заключить брачный договор.

Эксперт отметила, что брачный договор — это универсальное средство для определения имущественных прав и обязанностей пары. Чтобы избежать чужих долгов, достаточно указать в договоре имя того партнера, который будет их выплачивать. Если вы заключили брачный договор, то о нем необходимо сообщить банку или иному кредитору.

— В противном случае супруг потеряет право ссылаться на положения брачного договора перед ними (кредиторами — прим. «ВМ») и будет вынужден отвечать по обязательствам так, как будто брачного договора не было вовсе, то есть кредитор может взыскать долг одного супруга с обоих при определенных обстоятельствах, — пояснила Шакина.

По словам юриста, составить и подписать документ нужно как можно раньше. Брачный договор можно оспорить, если он был заключен накануне банкротства партнера-должника или развода. То же касается неравных финансовых обязательств по договору, когда один из супругов ставится в крайне неблагоприятное положение, сообщает портал News.ru.

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