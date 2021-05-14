Москва предоставит землю для развития ТПУ «Черкизово»

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Россия, Московская железная дорога, станция Черкизово (Восточный вокзал) Карта всех событий

Город предоставит АО «МКЖД» земельный участок под строительство хозяйственно-бытовой канализации технологической части транспортно-пересадочного узла «Черкизово» на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Уточняется, что такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия. Ее возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство объекта поможет при развитии нового транспортного узла столицы — вокзала «Восточный», который появится в составе ТПУ «Черкизово».

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, речь идет об участке площадью 0,1 гектара, сообщается на сайте ведомства.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов оценил результат отмены турникетов в наземном транспорте столицы.

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