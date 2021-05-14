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Москва предоставит землю для развития ТПУ «Черкизово»
Фото: Анна Быкова

Москва предоставит землю для развития ТПУ «Черкизово»

Юлия Павлушова

Город
Россия, Московская железная дорога, станция Черкизово (Восточный вокзал) Карта всех событий

Город предоставит АО «МКЖД» земельный участок под строительство хозяйственно-бытовой канализации технологической части транспортно-пересадочного узла «Черкизово» на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Уточняется, что такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия. Ее возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство объекта поможет при развитии нового транспортного узла столицы — вокзала «Восточный», который появится в составе ТПУ «Черкизово».

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, речь идет об участке площадью 0,1 гектара, сообщается на сайте ведомства.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов оценил результат отмены турникетов в наземном транспорте столицы.

Читайте также: Самую длинную эстакаду МЖД в столице планируют ввести в эксплуатацию в сентябре

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвыстроительствоземля
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