Российская научная площадка для школьников может получить международный уровень

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Международный уровень может открыться для петербургских научных конференций школьников. Об этом сообщила директор школы № 102 в Северной столице Ольга Ципляева.

По ее словам, 14 лет назад на базе образовательного учреждения состоялась первая конференция, участниками которой были его ученики. Однако со временем мероприятие получило широкую популярность. К нему стали присоединяться учащиеся других школ района. Пять лет назад конференция получила статус открытой. Это означает, что у школьников из других регионов страны появилась возможность представить свои работы по программе «Многоликого Петербурга».

— На данный момент у ребят также есть возможность продемонстрировать свой исследовательский опыт. Над работами они трудятся в течение всего учебного года. Темы учащиеся выбирают сами, но иногда им помогают педагоги или родители, — пояснила Ольга Ципляева.

Она также добавила, что в прошлом году большое число работ было связано с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, отмечает Nation News. В ближайшем будущем тематика «Многоликого Петербурга» будет расширена.

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