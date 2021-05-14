Эксперт объяснила, что плохого в дополнительном выходном для женщин с детьми

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Установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми предложил член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов. При этом дополнительный выходной день не должен сказываться на зарплате или отпуске.

Данную идею прокомментировала профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина.

— Я всегда поддерживаю частные инициативы по созданию условий для женщин и благополучных многодетных семей. Однако в данном случае, если посмотреть на ситуацию холодным взглядом, то получается, что это дискриминация женщин, которые по разным причинам имеют меньше детей или не имеют детей вовсе, — пояснила эксперт.

При этом она добавила, что большой вопрос заключается еще и в том, что женщины, которых коснется данная программа, станут неугодными для работодателей. На сегодняшний день рентабельность предпринимательских структур является очень низкой, так как бизнесмены вынуждены считать каждую монету, сокращая издержки. Поэтому владельцу предприятия будет выгоднее нанимать на работу сотрудника, на заработную плату которого можно будет тратить мало.

— Как только будет появляться намек на то, что конкретная сотрудница может родить и претендовать на особые условия, то работодатель будет делать все, чтобы избавиться от нее на рабочем месте, — добавила Мария Конягина.

При этом она подчеркнула, что поведение начальства в данном случае понять можно, потому что владелец предприятия в первую очередь думает об эффективности работы всей организации в целом, отмечает ФАН.

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