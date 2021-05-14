«Спартак» получил лицензию УЕФА для участия в еврокубках

Футболисты московского «Спартака» празднуют забитый мяч / Фото: Официальный аккаунт московского Спартака в Twitter

ФК «Спартак» получил лицензию УЕФА, которая позволит ему выступить в еврокубках в следующем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе московского футбольного клуба.

— «Спартак» получил лицензию для участия в еврокубках, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Напомним, в понедельник, 10 мая, стало известно, что московский ФК «Спартак» обыграл «Химки» и вышел на второе место в чемпионате России по футболу. Матч между командами в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 2:1.

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