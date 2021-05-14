Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Почти 15 подземных переходов отремонтируют в Москве в этом году
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Почти 15 подземных переходов отремонтируют в Москве в этом году

Иван Юминов

Город

Специалисты капитально отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов в Москве до конца этого года. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в пятницу, 14 мая.

Рабочие заменят керамическое покрытие стен и тоннелей на гранитную облицовку, а также отремонтируют системы электрооборудования и водоотведения.

Кроме того, будут обновлены гранитные плиты площадок между лестницами и ступенями, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что системы теплоснабжения столичных зданий переведены на летний режим работы.

Читайте также: Анастасия Ракова рассказала о ситуации с диспансеризацией в Москве

городское хозяйствопроведение ремонтных работкапитальный ремонт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы прививок хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Все мнения
О проекте