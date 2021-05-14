Почти 15 подземных переходов отремонтируют в Москве в этом году

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты капитально отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов в Москве до конца этого года. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в пятницу, 14 мая.

Рабочие заменят керамическое покрытие стен и тоннелей на гранитную облицовку, а также отремонтируют системы электрооборудования и водоотведения.

Кроме того, будут обновлены гранитные плиты площадок между лестницами и ступенями, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что системы теплоснабжения столичных зданий переведены на летний режим работы.

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