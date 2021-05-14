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Израиль не будет просить военной помощи у США
Фото: Pixabay

Израиль не будет просить военной помощи у США

Анастасия Прохорова

В мире

Израиль не планирует просить США о военной помощи. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Израиль на фоне обострения палестино-израильских отношений не будет обращаться за дополнительной военной помощью к Штатам.

— Нет, на данном этапе нет. У нас в целом с США есть соглашение о военной помощи. Когда в 1973 году была масштабная война, у нас не хватало боеприпасов, и мы обращались к США. Но с тех пор наша индустрия справляется, — цитирует посла ТАСС.

Ранее стало известно, что в понедельник, 10 мая, обстановка на территории обострилась. Населенные пункты Израиля испытывали непрерывные ракетные обстрелы.

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