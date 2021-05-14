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Генерал Горяйнов назначен заместителем председателя СК РФ
Фото: Вечерняя Москва

Генерал Горяйнов назначен заместителем председателя СК РФ

Анастасия Прохорова

Власть

Заместителем председателя Следственного комитета назначен начальник кадрового управления ведомства Сергей Горяйнов. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Генерал-майор юстиции Сергей Горяйнов был назначен заместителем председателя Следственного комитета России.

— Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе.

В прошлом году указом Путина Горяйнов был включен в состав комиссии при президенте России по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, сообщает РИА Новости.

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