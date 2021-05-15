Старшая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж

Фото: instagram/psykero1477

Старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса вышла замуж. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

Охлобыстин опубликовал несколько фотографий и видео со свадебной церемонии. На кадрах дочь актера Анфиса выглядит очень счастливой. Временами влюбленные терялись от пристального внимания родственников.

— Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму, — написал Охлобыстин в комментариях к видео.

Судя по кадрам, в ЗАГСе было мало гостей. Родители Анфисы не планировали устраивать пышное празднество, хотя говорили о том, что все традиции будут соблюдены. Подписчики пожелали счастья молодой семье.

«Поздравляю! Счастья!», «Совет да любовь!», «Счастья Вам простого человеческого и чистой радости от души», — написали они в комментариях.

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