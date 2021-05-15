Незаконно возведенное строение демонтировали в Солнцеве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Производственная улица, 23 Карта всех событий

Незаконно построенное двухэтажное здание демонтировано в столичном районе Солнцево. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Объект находился по адресу улица Производственная, владение 23. Нежилое здание площадью 756 квадратных метров использовалось для хозяйственных нужд. Документов на строительство объекта предоставлено не было.

В настоящее время демонтажные работы завершены. Земельный участок освобожден от самостроя и расчищен от строительного мусора, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Самострой снесли в столичном районе Марьино