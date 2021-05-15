Ветераны Великой Отечественной войны прочитали сказки внукам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проект «Сказки внукам» реализуется московскими социальными центрами при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с осени 2020 года. Он создан для того, чтобы открывать новые возможности для ребят из детских домов и москвичей старшего поколения, главная из которых — сердечное общение, даже если детей, бабушек и дедушек разделяют тысячи километров.

В честь Дня Победы в 2021 году «Сказки внукам» совместно с программой сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек» записали несколько новых сказок для маленьких зрителей в исполнении ветеранов Великой Отечественной войны.

Руководитель программы «Синий платочек», депутат Мещанского муниципального района Центрального округа Москвы Анна Данилова отметила, как важно поддерживать преемственность поколений.

— Проект «Сказки внукам» — это не просто социально значимая инициатива. В него вовлечены наиболее уязвимые и нуждающиеся в повышенном внимании категории населения: дети-сироты и люди старшего поколения. На 9 Мая в этом году мы пригласили ветеранов Великой Отечественной войны прочитать сказки для ребят. Некоторые делились со зрителями произведениями собственного сочинения. Дети, которые не знают, есть ли у них бабушки и дедушки, видят образ героя войны, читающего им сказку. Для них это настоящий восторг, который не передать словами! Безусловно, и для ветеранов это огромное счастье, потому что у многих из них нет внуков или они уже выросли. Читая сказки, они имеют возможность поделиться с молодым поколением историями из своей жизни, а также почувствовать, что они не забыты, — сказала она.

В мае, в дни празднования Великой Победы, в проекте «Сказки внукам» приняли участие прославленные ветераны:

— Александр Евдокимович Столяр, сапер. В годы войны разминировал десятки тысяч снарядов и мин, а значит, спас тысячи и тысячи жизней;

— Роза Сергеевна Чернышева, ветеран труда. В годы войны пережила эвакуацию на север, голод и бомбардировки. Помогала Красной армии в тылу, с 14 лет работая портнихой;

— Эльвира Павловна Судравская. Когда началась война, ей было только четыре года. Всю войну она провела в госпитале, в котором медсестрой работала ее мама;

— Евгения Ивановна Рой. В годы войны ребенком трудилась в тылу, собирала вручную колоски на полях, потому что фронту нужен был хлеб;

— Владимир Михайлович Колосов. Защищал Ленинград: совковыми лопатами и клещами сбрасывал фугасы и зажигательные бомбы, спасая жизни людей и город от разрушения.

Получилось очень трогательно, искренне и глубоко. Важно, что и самим ветеранам это принесло огромное удовольствие в такие важные для них праздничные дни.

Как рассказала Елена Громова, директор ГБУ «Московские социальные центры», проект «Сказки внукам» создан по инициативе активистов клубов столичных «Моих социальных центров».

— Первые сказки были записаны жителями старшего поколения Северо-Восточного округа из «Моего социального центра» в районе Марьина Роща. К ним дружно присоединились представители других округов столицы. Сказки, стихи и даже песни для маленьких зрителей исполнили уже более 400 сердечных москвичей «серебряного» возраста. Среди участников проекта такие известные люди, как Николай Дроздов, Анна Шатилова, Евгений Маргулис и другие знаменитости. Мудрость и юмор старых добрых сказок, выбираемых участниками проекта для прочтения, не оставляют равнодушными никого, особенно малышей, родившихся в середине цифрового, XXI века, — отметила она.

Всего на сегодняшний день записано более 500 сказок, многие из них размещены на YouTube-канале департамента труда и соцзащиты, а также на канале «Моих социальных центров».

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