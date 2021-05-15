В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран

Фото: Пресс-служба Госдумы

США и Чехия были включены в список недружественных для России государств не только из-за их общей антироссийской позиции, но и из-за конкретных регулярно повторяющихся действий против РФ. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

— Тот факт, что в этот перечень включили лишь две страны, говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом, — сказала представитель Госдумы в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, включение Чехии в список было вызвано чередой провокаций и обвинений в адрес российских спецслужб и последовавшей за этим высылкой дипломатов.

Что касается США, то их место в перечне недружественных государств вполне очевидно. Оно объясняется многолетней «санкционной войной» и давлением на Кремль со стороны Вашингтона.

Однако такая позиция, по словам Паниной, не означает, что РФ не способна вести с этими странами переговоры по вопросам глобальной стратегической стабильности.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Теперь Чехия сможет нанимать в свою дипломатическую миссию не более 19 россиян, а США — ни одного.

Читайте также: NI назвал главную ошибку в стратегических действиях США против России и Китая