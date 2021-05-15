Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран

Полина Долганова

Внешняя политика

США и Чехия были включены в список недружественных для России государств не только из-за их общей антироссийской позиции, но и из-за конкретных регулярно повторяющихся действий против РФ. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

— Тот факт, что в этот перечень включили лишь две страны, говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом, — сказала представитель Госдумы в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, включение Чехии в список было вызвано чередой провокаций и обвинений в адрес российских спецслужб и последовавшей за этим высылкой дипломатов.

Что касается США, то их место в перечне недружественных государств вполне очевидно. Оно объясняется многолетней «санкционной войной» и давлением на Кремль со стороны Вашингтона.

Однако такая позиция, по словам Паниной, не означает, что РФ не способна вести с этими странами переговоры по вопросам глобальной стратегической стабильности.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Теперь Чехия сможет нанимать в свою дипломатическую миссию не более 19 россиян, а США — ни одного.

Читайте также: NI назвал главную ошибку в стратегических действиях США против России и Китая

ГосдумаЧехияСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте