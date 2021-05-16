Автоинспекторы рассказали о новом способе вычисления нарушителей ПДД

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Российские автоинспекторы начали вычислять нарушителей правил дорожного движения с помощью мобильного приложения. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте отделения ГИБДД по Свердловской области в воскресенье, 16 мая.

По информации сайта ведомства, приложение позволяет быстро получать уведомления об участии в транспортном движении водителей без прав или незарегистрированных автомобилей. После получения уведомления о нарушении автоинспекторы останавливают водителя, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции.

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