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Автоинспекторы рассказали о новом способе вычисления нарушителей ПДД
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Автоинспекторы рассказали о новом способе вычисления нарушителей ПДД

Евгения Владимирова

Общество

Российские автоинспекторы начали вычислять нарушителей правил дорожного движения с помощью мобильного приложения. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте отделения ГИБДД по Свердловской области в воскресенье, 16 мая.

По информации сайта ведомства, приложение позволяет быстро получать уведомления об участии в транспортном движении водителей без прав или незарегистрированных автомобилей. После получения уведомления о нарушении автоинспекторы останавливают водителя, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции.

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