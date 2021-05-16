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Москвичей предупредили о ливне с градом в ближайшие часы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили о ливне с градом в ближайшие часы

Юлия Павлушова

Город

На территории столицы в ближайшие часы ожидается ливень с градом и грозой. Осадки прогнозируются до конца суток. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Также в ведомстве предупредили, что, по прогнозам, в столице усилится ветер. Скорость его порывов может достигнуть от 15 до 20 метров в секунду.

Горожан призвали соблюдать осторожность на улице. Также отмечается, что не стоит укрываться от непогоды под деревьями и парковать вблизи них автомобили. По возможности рекомендуется остаться дома.

Ранее сообщалось, что температура в Москве может побить рекорд 124-летней давности.

Читайте также: Плюсы ударят по столице: москвичей предупредили о волне экстремальной жары

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