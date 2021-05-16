Специалисты одного из столичных мясокомбинатов стали проверять продукцию на коронавирус
В научно-испытательном центре одного из крупнейших предприятий по переработке мяса начали проводить анализы продукции на коронавирус. Эксперты проводят более 30 тысяч исследований в месяц.
В здании, где располагается лаборатория, строгий пропускной режим. В святая святых этой лаборатории попасть очень сложно. Для этого нужно соблюсти ряд санитарных требований. Уже на подходе к помещениям, где работают эксперты, нужно надеть бахилы. Только после этого можно войти в первую дверь. Количество посетителей за один раз ограничено — пройти могут только четыре человека.
В предбаннике гости надевают специальные одноразовые халаты, а на ноги — вторую пару бахил.
— Чтобы пройти во вторую дверь, надо убедиться, что закрыта первая. Иначе система не пропустит дальше, — говорит заведующий направлением молекулярной биологии центра Тимофей Ткачик.
В полной экипировке проходим в зону, где до этого были только сотрудники мясокомбината — кандидаты и доктора наук. За стеклом сидят специалисты в белых халатах. На столах — множество пробирок с разноцветными жидкостями. Здесь сотрудники придерживаются строгих правил безопасности. Например, они могут передавать друг другу пробирки только через специальные окошки.
— Сейчас на международном рынке правила очень серьезные, продается только проверенный, безопасный товар. Ведь главное — это качество продукта. Чтобы соответствовать высоким требованиям, мы получили лицензию на проведение сертификации продукции на коронавирусную инфекцию. Справка, выданная нашими экспертами, действительна более чем в 130 странах, — добавляет Тимофей.
Эксперты работают на совесть. Они берут пробы с каждой поступившей партии мяса. Если обнаружится инфекция, то всю партию должны уничтожить. К счастью, пока такого не случалось.
— Но ведь жизнь и здоровье потребителей дороже. Поэтому мы не жалеем времени на проверку, — заключил Ткачик.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Серегей Шаповалов, директор научно-испытательного центра мясокомбината, доктор биологических наук:
— В научно-исследовательском центре работают более 30 молодых ученых. Многие из них — доктора и кандидаты наук, которые прошли обучение в соответствии с международными стандартами.
Наш центр сегодня — единственный в российском агробизнесе инновационный лабораторный комплекс европейского уровня по исследованию и разработке продуктов питания.
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