МИД России осудил использование силы против мирного населения в Израиле и Палестине

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Россия призывает к прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной, а также осуждает использование силы в отношении мирных жителей обеими сторонами конфликта. Об этом в воскресенье, 16 мая, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, ситуация в зоне конфликта вызывает обеспокоенность в Москве. Жертвами конфронтации уже стали мирные жители с обеих сторон.

— Необходимо немедленное прекращение вооруженной конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей, — цитирует Вершинина РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал обе стороны прекратить обстрелы. По его словам, разрешить существующий конфликт можно только посредством переговоров, которые приведут к созданию двух мирно соседствующих государств. При этом Иерусалим должен быть общей столицей как для Израиля, так и для Палестины.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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