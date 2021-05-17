Пожар в административном здании на западе Москвы локализован

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Козлова, 30 Карта всех событий

Пожарным удалось локализовать возгорание в трехэтажном административном здании на западе Москвы. Об этом в ночь на понедельник, 17 мая, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Локализовать пожар, вспыхнувший по адресу улица Козлова, дом 30, удалось на площади 600 квадратных метров. При этом открытое горение на втором этаже и в мансарде здания ликвидировано полностью.

Сведения о пострадавших не поступали.

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