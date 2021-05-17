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«Маркиз Карабас»: Максим Галкин попозировал на фоне замка
Фото: instagram/maxgalkinru

«Маркиз Карабас»: Максим Галкин попозировал на фоне замка

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущий и шоумен Максим Галкин опубликовал собственную фотографию, на которой запечатлен на фоне замка.

Судя по экипировке Галкина на фото в Instagram, снимок был сделан после или во время велосипедной прогулки. Ведущий позирует на берегу водоема и держит руку так, словно расположенный на противоположном берегу большой дом в виде замка находится на его ладони.

Фотографию Галкин дописал лаконичным «Маркиз Карабас».

Ранее Максим Галкин показал архивное видео с маленькой дочкой.

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Максим Галкинфотографиидом
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