«Маркиз Карабас»: Максим Галкин попозировал на фоне замка
Телеведущий и шоумен Максим Галкин опубликовал собственную фотографию, на которой запечатлен на фоне замка.
Судя по экипировке Галкина на фото в Instagram, снимок был сделан после или во время велосипедной прогулки. Ведущий позирует на берегу водоема и держит руку так, словно расположенный на противоположном берегу большой дом в виде замка находится на его ладони.
Фотографию Галкин дописал лаконичным «Маркиз Карабас».
Ранее Максим Галкин показал архивное видео с маленькой дочкой.
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