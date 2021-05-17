Лодочные станции начали работать в парках Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Воронцовский парк Карта всех событий

Совершить водную прогулку и полюбоваться природными красотами можно будет в семи столичных парках. На данный момент в Москве пока открылись шесть лодочных станций.

Так, в усадьбе Воронцово покататься на лодках и катамаранах можно на Большом Воронцовском пруду. Во время прогулки у горожан есть возможность подплыть к островку посреди водоема и посмотреть на гнездование уток. Пункт проката работает с 10:00 до 21:00 ежедневно.

В музее-заповеднике «Царицыно» открылись сразу три лодочные станции. Они расположены у Верхнего, Среднего и Нижнего Царицынских прудов. В этих местах даже можно увидеть редких водоплавающих птиц. На Нижнем пруду проживают речные крачки, большие поганки и серые гуси. Станции работают ежедневно с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным.

Еще один пункт проката доступен для посетителей в Лианозовском парке у Нижнего Лианозовского пруда. Во время водной прогулки можно встретить семейную пару лебедей Ромео и Джульетту, которые живут в пруду круглый год. Лодочная станция открыта с 10:00 до 20:00 каждый день.

В музее-усадьбе «Кусково» желающих совершить водную прогулку ждут у Большого Дворцового пруда. С воды открывается вид на дворец и на белокаменную набережную. Станция работает с 10:00 до 20:00 со среды по воскресенье.

В парке «Кузьминки» можно покататься на лодке по Шибаевскому пруду. Он является частью каскада Кузьминских прудов, созданных в конце XVIII века. Прокат доступен для москвичей с 10:00 до 21:00.

Лодочную станцию также открыли в Измайловском парке на Круглом пруду, который был создан в XVII веке в качестве декоративного украшения дворцовой усадьбы царя Алексея Михайловича. Станция работает с 11:00 до 21:00 ежедневно.

До конца мая также откроют лодочные станции на Пионерском и Голицынском прудах в Парке Горького, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала, что Москва вошла в список городов с самыми активными пользователями электросамокатов в праздники. Средний показатель использования электросамокатов в России возрос более чем вдвое по сравнению с предканикулярным периодом. Отмечается, что 70–80 процентов граждан используют этот вид транспорта для прогулок с семьей и друзьями, а также для знакомства с городом.

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