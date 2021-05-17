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Минпросвещения заявило, что тревожная кнопка должна быть во всех детских лагерях
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Минпросвещения заявило, что тревожная кнопка должна быть во всех детских лагерях

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Министерство просвещения России в понедельник, 17 мая, заявило о необходимости установки тревожной кнопки во всех детских лагерях.

— Во всех детских лагерях должна быть установлена тревожная кнопка, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале министерства «Большая перемена».

Согласно опубликованной информации на сайте российского правительства, осмотр зданий и территорий летних лагерей будет проходить не реже четырех раз в день.

Кроме того, сообщается, что лагеря будут разделены на четыре категории. Включение в определенную категорию будет зависеть от числа отдыхающих в смену, также будет учитываться уровень безопасности в регионе.

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детский лагерьМинпросвещения РФбезопасность
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