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СК раскрыл детали задержания подозреваемого в тройном убийстве в Екатеринбурге
Фото: СК РФ

СК раскрыл детали задержания подозреваемого в тройном убийстве в Екатеринбурге

Кирилл Николаев

Происшествия

Подозреваемый в убийстве трех человек в Екатеринбурге мужчина при задержании напал на сотрудника полиции. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

По данным следствия, в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге обнаружены тела трех человек с ножевыми ранениями. Личности погибших мужчин устанавливаются. В настоящее время есть информация об одном из потерпевших — это мужчина 1987 года рождения. Самого подозреваемого госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее СМИ сообщали, что полиция обезвредила мужчину, который с ножом напал на прохожих. Уточнялось, что его задержали.

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уголовное делоЕкатеринбургГСУ СК РФ
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