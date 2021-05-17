Сотрудники скорой помощи в Москве спасли младенца, который проглотил пробку
Сотрудники скорой помощи в Москве спасли 11-месячного ребенка, который чуть не задохнулся из-за пробки от бутылки в горле. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в понедельник, 17 мая.
— Пробка от бутылки встала в горле мальчика каким-то странным образом: она полностью перекрыла дыхательные пути. Счет шел буквально на секунды, — рассказал врач — анестезиолог-реаниматолог Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Степа Месропян.
Две бригады скорой помощи прибыли к малышу в течение десяти минут, им удалось оперативно вытащить пробку. После этого его доставили в Морозовскую детскую больницу.
В данный момент младенца уже готовят к выписке, отмечается на сайте департамента.
Ранее сообщалось, что столичные врачи успешно вылечили ребенка с редким пороком сердца.
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