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Путин поздравил президента Казахстана Токаева с днем рождения
Фото: Резиденция президента «Акорда»

Путин поздравил президента Казахстана Токаева с днем рождения

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин поздравил Токаева с днем рождения. Главы государств подтвердили взаимный настрой на укрепление российско-казахстанских отношений. Кроме того, обе стороны условились о поддержании дальнейших тесных контактов.

Ранее в Кремле раскрыли детали переговоров президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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разговор по телефонуВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
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