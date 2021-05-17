Столичные музеи подготовили для школьников уроки к Международному дню музеев

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Музеи столицы подготовили для школьников тематические уроки к Международному дню музеев, который отмечается во вторник, 18 мая. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

— Они помогут не только изучить экспозиции, но и проверить знания по истории и культуре. Воспользоваться материалами «Учебного дня в музее» может любой школьник столицы, — рассказали в ведомстве.

Необходимо зайти на сайт проекта, выбрать музей, а затем посетить его в удобное время, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Музей архитектуры имени Щусева открывает сезон пешеходных экскурсий.

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