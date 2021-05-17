Названы главные фавориты Евровидения

Фото: eurovision.tv

Официальные букмекеры Евровидения определились с главными фаворитами международного музыкального конкурса. Об этом сообщили на портале EuroINvision.

Отмечается, что на первом месте находится Италия. В этом году страну представит рок-группа Mаneskin. На второй позиции находится Барбара Прави из Франции. Тройку лидеров замыкает Мальта. От этой страны выступит Дестини Чукуньере. Российской певице Маниже букмекеры пророчат лишь 11-е место.

Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке. Евровидение пройдет c 18 по 22 мая в Роттердаме.

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