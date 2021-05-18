Ученые оценили влияние жаропонижающих на эффективность вакцинации

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Прием жаропонижающих препаратов (антипиретиков) может привести к снижению количества антител, формируемых организмом при вакцинации от коронавирусной инфекции, что снижает иммунный ответ. Такой вывод сделали специалисты из медицинской школы Университета Дьюка на основе анализа проводившихся прежде исследований на данную тему.

По мнению ученых, антипиретики способны оказывать влияние на иммунный ответ из-за подавления путей, через которые клеткам передаются определенные сигналы. Например, аспирин и ибупрофен могут подавлять деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. Другие нестероидные противовоспалительные препараты подавляли активацию Т-клеток.

Кроме того, жаропонижающие и анальгетики могут снизить способность клеток размножаться или даже вызывать их гибель, указывают специалисты.

При этом все отмечавшиеся при исследованиях реакции происходили только при первичной вакцинации. Это подчеркивает, что связь между воздействием антигена и сроками дозировки лекарства играет жизненно важную роль в изменении иммунного ответа, отмечают ученые.

Российские эксперты неоднозначно восприняли выводы иностранных коллег. Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин рассказал, что при проникновении в организм искусственного антигена из вакцины происходит взаимодействие с иммунной системой. Эти препараты снижают концентрацию молекул, являющихся посредниками воспалительных реакций. Однако точных механизмов нарушения никто пока не знает.

Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус отметил, что не увидел в приведенных авторами исследования статьях абсолютного доказательства влияния жаропонижающих на титр антител после вакцинации. Эксперт связал описываемый американскими учеными эффект с состоянием здоровья людей, вынужденных принимать антипиретики перед вакцинацией: возможно, их иммунная система в целом работает хуже, поэтому и защитных антител меньше, пишут «Известия».

Ранее биолог объяснила возможный рост заболеваемости COVID-19 при вакцинации 100 процентов населения.

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