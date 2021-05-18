Врач перечислил заболевания, которые может спровоцировать кондиционер

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Врач-эпидемиолог Дарья Тихонова рассказала, какие заболевания может спровоцировать неправильная эксплуатация кондиционеров в закрытых помещениях. По ее словам, кондиционер может спровоцировать заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.

Она отметила, что не соблюдающие правила предосторожности люди могут заработать ангину, аллергию, болезнь легионеров. У них также может обостриться хронический фарингит, ринит и конъюнктивит. Высушенный воздух, наоборот, может привести к раздражению слизистых, из-за чего возникают першение в горле, кашель и чихание.

— Внутри кондиционера могут скапливаться бактерии, во влажной среде может появляться плесень, споры грибов. Все это может провоцировать развитие инфекционных заболеваний органов дыхания, начиная от хламидий, микоплазмы, грибковой инфекции, — отметила врач.

Тихонова заявила, что опасным фактором также является отсутствие своевременной очистки и дезинфекции систем кондиционирования. Врач посоветовала не находиться весь день в помещении с включенным кондиционером и не устанавливать температуру ниже 18 градусов. По ее словам, разница в температуре в помещении и на улице не должна превышать 10 градусов. Оптимальный температурный режим в квартире — 21–23 градуса. Тихонова посоветовала купить бактерицидные облучатели, которые обеззараживают воздух, передает РИА Новости.

Ранее врач предупредил об опасности при использовании кондиционера.

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