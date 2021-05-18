Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичи предложат идеи по развитию мастерских семейного творчества
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичи предложат идеи по развитию мастерских семейного творчества

Анастасия Колоскова

Город

С 25 по 31 мая на платформе «Город идей» пройдет краудсорсинг-проект по развитию городских мастерских семейного творчества, в ходе которого москвичи смогут предложить свой вариант организации детско-родительского творчества.

В настоящее время в Москве существует большой выбор вариантов семейного отдыха — от походов и лыжных прогулок до мастер-классов по столярному мастерству и керамике. В городских мастерских семейного творчества команды могут продемонстрировать творческие умения и навыки в собственных проектах по различным направлениям, в том числе фотографии, музыки, рисунки, танца и других.

Участники проекта могут предложить свои идеи по поводу конкурсов и мероприятий для команд и новых форматов участия наставников в городских мастерских семейного творчества. Помимо этого, с 25 по 27 мая включительно москвичи смогут внести предложения о продвижении мастерских в социальных сетях и их популяризации. После их рассмотрят эксперты проекта, а 30 и 31 мая жители столицы проголосуют за лучшие.

Кроме того, с 25 по 31 мая пройдет опрос о мероприятиях, которые позволят улучшить ситуацию с информированностью населения об актуальных событиях в городских мастерских семейного творчества, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в Подмосковье

семьяпроекттворчество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Все мнения
О проекте