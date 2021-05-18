Москвичи предложат идеи по развитию мастерских семейного творчества

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

С 25 по 31 мая на платформе «Город идей» пройдет краудсорсинг-проект по развитию городских мастерских семейного творчества, в ходе которого москвичи смогут предложить свой вариант организации детско-родительского творчества.

В настоящее время в Москве существует большой выбор вариантов семейного отдыха — от походов и лыжных прогулок до мастер-классов по столярному мастерству и керамике. В городских мастерских семейного творчества команды могут продемонстрировать творческие умения и навыки в собственных проектах по различным направлениям, в том числе фотографии, музыки, рисунки, танца и других.

Участники проекта могут предложить свои идеи по поводу конкурсов и мероприятий для команд и новых форматов участия наставников в городских мастерских семейного творчества. Помимо этого, с 25 по 27 мая включительно москвичи смогут внести предложения о продвижении мастерских в социальных сетях и их популяризации. После их рассмотрят эксперты проекта, а 30 и 31 мая жители столицы проголосуют за лучшие.

Кроме того, с 25 по 31 мая пройдет опрос о мероприятиях, которые позволят улучшить ситуацию с информированностью населения об актуальных событиях в городских мастерских семейного творчества, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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