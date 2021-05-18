Казанскую школу эвакуировали после письма якобы от сообщника Галявиева

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В одной из казанских школ была произведена эвакуация после того, как заведение получило письмо якобы от сообщника Ильназа Галявиева. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.

По его словам, утром 18 мая на почту казанской школы № 67 пришло письмо с угрозой. Подписавшийся назвал себя сообщником Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии № 175.

— Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы, — цитирует Валиди ТАСС.

Позже в мэрии Казани сообщили, что правоохранители после эвакуации провели в школе проверку и ничего не обнаружили. Вызов оказался ложным.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания стрелок признал свою вину.

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