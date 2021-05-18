Мужчину насильно посадили в машину и ограбили юго-востоке Москвы
Сотрудники полиции задержали на юго-востоке Москвы мужчину, подозреваемого в ограблении. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
По словам потерпевшего, неизвестный мужчина попросил его подойти к машине, где находилось еще двое людей. Под угрозой расправы они потребовали у потерпевшего деньги и проехали с ним до ближайшего банкомата. Злоумышленники сняли с карточки жертвы 50 тысяч рублей и скрылись.
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