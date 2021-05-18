Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчину насильно посадили в машину и ограбили юго-востоке Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Мужчину насильно посадили в машину и ограбили юго-востоке Москвы

Евгения Владимирова

Происшествия

Сотрудники полиции задержали на юго-востоке Москвы мужчину, подозреваемого в ограблении. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам потерпевшего, неизвестный мужчина попросил его подойти к машине, где находилось еще двое людей. Под угрозой расправы они потребовали у потерпевшего деньги и проехали с ним до ближайшего банкомата. Злоумышленники сняли с карточки жертвы 50 тысяч рублей и скрылись.

Мужчину насильно посадили в машину и ограбили юго-востоке МосквыФото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Читайте также: Подозреваемого в создании наркоплантации задержали в Подмосковье

ограблениепроисшествиезадержание подозреваемого
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Все мнения
О проекте