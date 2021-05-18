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Подросток попытался украсть несколько пачек кофе в столичном магазине
Фото: moscow-live

Подросток попытался украсть несколько пачек кофе в столичном магазине

Евгения Владимирова

Происшествия
Россия, Москва, 7-я Кожуховская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали на юго-востоке 19-летнего подростка, подозреваемого в краже нескольких пачек кофе. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на улице 7-й Кожуховской. Молодой человек попытался похитить несколько пачек кофе. Он был пойман с поличным сотрудниками магазина.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Юноша отпущен под подписку о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала о похожем случае, который произошел на юге Москвы. Неизвестный похитил из магазина 20 коробок конфет и шесть банок кофе.

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