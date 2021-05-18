Путин заявил о деградации международной системы безопасности

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Президент России Владимир Путин сообщил, что деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением в мире вызывает озабоченность.

— Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность, — сказал российский лидер во время выступления перед зарубежными послами.

Президент РФ отметил, что началось обострение региональных конфликтов в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. Владимир Путин добавил, что Россия с тревогой следит за развитием ситуации. Глава государства напомнил также о резкой эскалации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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