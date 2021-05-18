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Злоумышленники вымогали у предпринимателя пять миллионов рублей
Фото: Moscow-live

Злоумышленники вымогали у предпринимателя пять миллионов рублей

Евгения Владимирова

Происшествия

Оперативники задержали подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

По предварительным данным, злоумышленники требовали от предпринимателя пять миллионов рублей в счет несуществующего долга. Одного из подозреваемых задержали в Люберцах при передаче части требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей.

— Второго соучастника полицейские задержали в городском округе Красногорск, когда он следовал на автомобиле к себе домой, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: Пресс-служба МВД РФ

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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