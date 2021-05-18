Мужчину задержали в Лейпциге по подозрению в незаконном экспорте товаров в Россию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гражданина Германии задержали в Лейпциге по подозрению в экспорте в Россию станков без необходимого разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ФРГ во вторник, 18 мая.

— Сегодня (18 мая — прим. «ВМ») по указанию генпрокуратуры ФРГ сотрудниками управления уголовной полиции таможни в Лейпциге был задержан гражданин Германии Александр С., — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в доме и служебных помещениях задержанного провели обыски. Также в Лейпциге и Берлине правоохранители провели обыски помещений третьих лиц.

В прокуратуре добавили, что мужчина, по предварительной информации, экспортировал в Россию «станки высокого качества» без необходимого разрешения, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Появилось видео задержания водителя, который сбил пешеходов на Волгоградском проспекте