Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчину задержали в Лейпциге по подозрению в незаконном экспорте товаров в Россию
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мужчину задержали в Лейпциге по подозрению в незаконном экспорте товаров в Россию

Виктория Родимкина

Происшествия

Гражданина Германии задержали в Лейпциге по подозрению в экспорте в Россию станков без необходимого разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ФРГ во вторник, 18 мая.

— Сегодня (18 мая — прим. «ВМ») по указанию генпрокуратуры ФРГ сотрудниками управления уголовной полиции таможни в Лейпциге был задержан гражданин Германии Александр С., — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в доме и служебных помещениях задержанного провели обыски. Также в Лейпциге и Берлине правоохранители провели обыски помещений третьих лиц.

В прокуратуре добавили, что мужчина, по предварительной информации, экспортировал в Россию «станки высокого качества» без необходимого разрешения, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Появилось видео задержания водителя, который сбил пешеходов на Волгоградском проспекте

задержаниеэкспортГермания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Все мнения
О проекте