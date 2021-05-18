Угонявший иномарки мужчина задержан в Подмосковье

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Сотрудники полиции раскрыли кражу автомобилей стоимостью четыре миллиона рублей. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в Коломне, на улице Спирина и Малышева. Злоумышленник при помощи специального оборудования вскрывал замки и похищал на неохраняемых парковках иномарки. После он продавал их на запчасти. Сумма ущерба составила четыре миллиона рублей.

Подозреваемым оказался 54-летний житель Рязани. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Преступник заключен под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала о похожем случае. Неизвестный похитил из прокатной компании более десятка автомобилей.

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