Песков посоветовал не гадать о месте встречи Путина и Байдена

Фото: Администрация Президента РФ

Не стоит строить предположения о месте встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, следует дождаться официального сообщения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 18 мая.

— Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, правда ли, что саммит лидеров пройдет в Швейцарии.

Дмитрий Песков отметил, что «не стоит гадать на кофейной гуще», а также что как только будет достигнута договоренность по этому вопросу, Кремль сделает соответствующее заявление, сообщает ТАСС.

Ранее администрация США сообщила, что американский лидер предложил Владимиру Путину провести встречу на высшем уровне летом 2021 года. Саммит предлагалось провести в одном из европейских городов, стороны смогут обсудить вопросы в двусторонних отношениях.

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