Возгорание произошло в строительном магазине на юго-востоке столицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект, 2 Карта всех событий

В строительном гипермаркете на юго-востоке столицы произошло возгорание. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Рязанский проспект, дом 2. По словам источника «ВМ», внутри здания ощущается запах горелой проводки. Из магазина эвакуированы люди — в общей сложности 50 человек. Подробности происшествия уточняются.

Ранее «ВМ» писала о возгорании легкового автомобиля на востоке Москвы. Инцидент произошел рядом с домом 27 на Большой Семеновской улице. Вскоре пожар был ликвидирован.

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