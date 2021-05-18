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Подмосковье получило более 1,1 миллиона доз вакцин от COVID-19 за все время
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Подмосковье получило более 1,1 миллиона доз вакцин от COVID-19 за все время

Иван Юминов

Здоровье

Более 1,1 миллиона доз вакцины от коронавируса получили больницы Московской области с начала вакцинации. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения во вторник, 18 мая.

— Московская область получила более 1,1 миллиона доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Преимущественно это препарат «Спутник V», но также в регион поставлены вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», — рассказали в ведомстве.

Цель врачей в регионе сделать так, чтобы жители могли привиться быстро и удобно, приводит слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЦДМ в Москве опечатали за нарушение мер против COVID-19.

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